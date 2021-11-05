Alpedo 2021’de Zirvede
Kahramanmaraş’ın evrensel lezzeti Alpedo Maraş Dondurması 2021 yılını 135 bin nokta, 20 bölge ile tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2021, 16:23
Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Türkiye’nin dört bir yanından gelen Alpedo ekibi ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklama da,’ Kahramanmaraş’ımızın tanıtımı noktasında gecesini gündüzüne katan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2021 yılını başarıyla sonuçlandırdık. 2022 yılında hedefimiz Maraş Dondurmasını daha çok noktaya ulaştırmak ve Kahramanmaraş’ımızın tanıtımına katkıda bulunmak. Heyecanımızın en önemli kısmı Kahramanmaraş. Gücümüzün kaynağı da bize inanan, güvenen yol yürüyen değerli hemşehrilerimizdir. Bu şehre ve Maraş dondurmasına hizmet etmenin sorumluluğunu biliyoruz. Hedef global’ ifadelerini kullandı.
Namaz Vakti 05 Kasım 2021
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