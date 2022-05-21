Andırın Belediyesi ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor

Berke barajı ve Kaya Düldülü dağı ile doyumsuz bir manzara sunan bössek mağarası doğa sporları, kamp ve dağcıların görmek istediği ilk rotaların arasında yerini aldı.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Andırın ilçesinin yayla ve doğa turizminin yoğunlukta olması sebebiyle içerisi çok yönlü olan bössek mağarasını vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Andırın Belediyesi tarafından görüntülenen ve uzunluğu hala kesinleştirilemeyen bössek mağarası macera severleri bekliyor.