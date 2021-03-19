Araç filosuna bir yenisini daha ekledi!
Pazarcık Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2021, 16:24
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın girişimleri sonucunda Pazarcık Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Pazarcık Belediyesine Hibe edilen su tankeri (arazöz) vatandaşların hizmetinde sunulmak üzere Pazarcık Belediyesine teslim edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ilçemize hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı.
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