Akdeniz’in İncisi Kahraman Şehrin Doğa Harikası Başkonuş Yaylası Çocuklara ve gençlere orman sevgisini aşılamak için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.

23. Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramında Gymboree Kahramanmaraş ile işbirliği yapan başkonuş yaylası kent genelinden ve çevre illerden gelen onlarca çocuk ile velilerini misafir etti.

Gerçekleştirilen dev organizasyonla yaz sezonuna start veren başkonuş yaylası, tesise kazandırılan yeni bungalov evleriyle de bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkonuş Yaylası Tesisleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İşbilir, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlayarak sezona hazır olduklarını söyledi.