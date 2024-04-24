Kahramanmaraş'ın Eğitim Alanında Öncü Kurumlarından Biri Olan Doğa Koleji, Katıldıkları Robotex Uluslararası Türkiye Finali Yarışmasında Derece Elde Eden Doğa Koleji Öğrencileri, Başarılı Bir Projeye Daha İmza Attılar.

28 Öğrenci Toplamda 7 Takım Olarak Finalde Yerini Alan Kahramanmaraş Doğa Koleji Öğrencileri, Katıldıkları Robotik Kodlama Yarışmasında Gösterdikleri Üstün Performansla Jüriyi Etkileyerek Dereceye Girmeyi Başardılar. Bu Başarı, Okulun Eğitim Kalitesi Ve Öğrencilerin Yetenekleri Konusundaki İddialarını Bir Kez Daha Kanıtlamış Oldu.

400 Takım Arasından Kendi Yaratıcı Fikirleri Ve Teknik Becerileriyle Donanmış Olan Kahramanmaraş Doğa Koleji öğrencileri, Eğitimde Teknolojinin Gücünü Kullanarak Önemli Bir Projeyi Hayata geçirmiş Oldu.

Kahramanmaraş Doğa Kolejinin Başarılı Öğrencileri Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisinde Türkiye 2.Ciliği Roboliginde Türkiye 2.Ciliği Ve 3.Cülüğü Mbot Çizgi İzleyen Kategorisinde 2 Ayrı Jüri Özel Ödülü Alarak Ülkemizi Yurt Dışında Temsil Etme Hakkını Kazandı.

Kahramanmaraş Doğa Koleji'nin Bu Başarısı, Okul Öğrencilerinin Bilimsel Ve Teknolojik Alandaki Yeteneklerini Geliştirmeye Odaklanarak, Onları Geleceğin Liderleri Ve Yenilikçileri Olarak Yetiştirmeyi Hedeflediğini Gösteriyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Doğa Koleji Kodlama Ve Robotik Öğretmeni Ejder Kapukaya Bu Başarı, Okulun Eğitimdeki Kalitesini Ve Öğrencilerinin Potansiyelini Gözler Önüne Serdiğini Söyleyerek Kahramanmaraş'ın Eğitimdeki Öncü Kurumlarından Biri Olarak Doğa Koleji'nin Adını Daha Da Güçlendireceklerini İfade Etti.