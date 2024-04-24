Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Turgut Özal Bulvarı Üzerinde Motosiklet İle Otomobilin Çarpışması Sonucu Meydana Gelen Kazada Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti.

Olayın Kamera Kaydı Görüntüleri Paylaşılırken Hem Motosikletin Hem de Otomobilin Trafik Ve Hız Kurallarına Uymadığı Görüldü.

Bu Olayın Yaşandığı O Kavşakta Birçok Kaza Peş peşe Gelirken Aksu Haber Ekibi Olarak Trafik Uzmanı Eftal Karaçalıyla Birlikte Yaşanan Süreci Değerlendirdik.

Yine Kavşağa Bağlanan Tali Yola Ters Şeritte Girmek Suretiyle Yoluna Devam Etmek İsteyen Vatandaşları Görüntüleyen Aksu Haber Ekibi O Yolu Da Trafik Uzmanıyla Değerlendirdi.