Kahramanmaraş’ın sosyal hayatına renk katan Başkonuş Yaylası Pera Cafe şık ve doğayla uyumlu tasarımlarıyla gelen müşterilerini adeta büyülüyor.

Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle Kahramanmaraş’ın en büyük güzelliklerinden bir olan Başkonuş Yaylası’nda yer alan Pera Cafe modern dünya tatlıları ve kahve çeşitleriyle misafirleri bekliyor.

Tatları damakta bırakan menülerinin yanı sıra doğayla iç içe tasarımıyla Pera Cafe, şehrin yeni uğrak noktası olma yolunda hızla ilerliyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Pera Cafe işletmecisi Ali Ömer Başkan, misafirlerini beklediklerini söyledi.