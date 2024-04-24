Deprem İllerinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Mali Yüklerini Azaltmaya Yönelik "Mücbir Sebep Hali" Uygulamasının Uzatılmasına İlişkin Kentte Görev Yapan Serbest Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler Bir Araya Gelerek Basın Açıklaması Gerçekleştirdi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Gerektiğine Vurgu Yaptı.

Program Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Bu Sürecin Uzatılması Gerektiği Her Platformda Dile Getirdiklerini Söyleyerek Toparlanma Sürecince Böyle Bir Desteğe İhtiyaç Duyulduğunu Söyledi.

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın İse Kendilerini Yalnız Bırakmayan Herkese Teşekkür Ederek Güzel Sonuçlar Almayı Dilediklerini Sözlerine Ekledi.