Ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren ve tüm Türkiye’nin göğsünü kabartan Kahramanmaraşlı milli yüzücü Sevilay Öztürk, Portekiz'in Madeira adasında düzenlenen Para Swimming Avrupa Şampiyonası müsabakasında; 50 metre Sırtüstü Kadınlar S5 kategorisinde 44.65’lik derecesiyle gümüş madalya, 50 metre kelebek kadınlar S5 kategorisinde ise 44.54’lük derecesiyle Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Kahramanmaraşlı milli yüzücü Sevilay Öztürk’ü tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Hem ulusal hem de uluslararası arenada kazandığı başarılarla bizleri daima gururlandıran hemşehrimiz milli yüzücümüz Sevilay Öztürk, Para Swimming Avrupa Şampiyonası’nda vermiş olduğu mücadele ve kazanmış olduğu derecelerle bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Avrupa Şampiyonu kızımız Sevilay’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ümit ediyorum ki Sevilay, bundan sonraki süreçte de şehrimiz ve ülkemiz adına çok önemli başarılara imza atacak. Rabbim muvaffak eylesin” dedi.

“Türk Sporuna Nice Sevilay’lar Kazandıracağız”

Başkan Görgel açıklamalarının devamında, “Büyükşehir Belediyesi olarak daima spor ve sporcunun yanındayız. Şehrimizde sporu yaygınlaştırmak için çok ciddi projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi çok amaçlı spor kompleksi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle inşallah bu projemizi şehrimize kazandıracağız. Spor kompleksimizin içerisinde tam olimpik yüzme havuzu da olacak. İnşallah burada daha nice Sevilay’ları yetiştirip Türk sporuna kazandıracağız” ifadelerini kullandı.