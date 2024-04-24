Çocukların sağlıklı büyümelerine ve eğlenirken öğrenmelerine olanak tanıyan eğitim merkezi Gymboree Play&Music, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı dolayısıyla unutulmaz etkinliklere imza attı.

Gymboree Kahramanmaraş ve başkonuş yaylası işbirliğiyle ‘başkonuş yaylası restoran Bahçesi’nde gerçekleşitirilen etkinliklerde çocuklar, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Çocuklar yüz boyamadan müzikal gösterilere stand-up’dan palyaçoya kadar çeşitli etkinliklerle eğlenirken velilerde bu mutluluğa eşik etti.

Gymboree Play&Music Kurucusu Aslı Erdoğanyılmaz etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada hedeflerinin bütün çocuklara ulaşmak olduğunu belirtti.