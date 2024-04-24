Kahramanmaraş'ın geleceği olan çocukların bayramını coşkuyla kutlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, minikleri meslekleriyle tanıştırmak ve onlara farklı bir deneyim yaşatmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte çocuklara, itfaiye teşkilatının önemi ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verilirken, itfaiye ekiplerinin günlük rutinleri ve olaylara müdahale yöntemleri de detaylı bir şekilde anlatıldı.

Minikler, etkinlik sırasında itfaiye araçları ve ekipmanlarıyla yakından tanışma fırsatı buldular.

İtfaiye araçlarını ve kullanılan ekipmanları inceleyen çocuklar, merak ettikleri soruları sorarak ve ekipmanları deneyerek keyifli vakit geçirdiler.

Etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarken, aynı zamanda itfaiye teşkilatının önemi ve görevlerinin farkındalığını artırmayı hedefledi.

Bu etkinlikle bir kez daha gösterildi ki, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitim ve eğlenceyle buluştuğu etkinliklerle toplumun her kesimine değer katmaya devam ediyor.