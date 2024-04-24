Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda "mala zarar verme ve resmi belgede yalan beyanda bulunma" suçlarından 19 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Y. isimli şahıs Türkoğlu ilçesi Kumçatı Mahallesinde bulunan ailesine ait bağ evine yakalandı. Şüphelinin kendisini bir başka şahıs olarak tanıtması üzerine yapılan parmak izi kontrolü sonrası kimliği doğrulanarak adli makamdaki işlemlerinin ardından Türkoğlu cezaevine teslim edildi.