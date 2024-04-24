Başkan Görgel’den Kahramanmaraşlı Milli Yüzücü Sevilay Öztürk’e Tebrik Başkan Görgel’den Kahramanmaraşlı Milli Yüzücü Sevilay Öztürk’e Tebrik

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda "mala zarar verme ve resmi belgede yalan beyanda bulunma" suçlarından  19 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Y. isimli şahıs Türkoğlu ilçesi Kumçatı Mahallesinde bulunan ailesine ait bağ evine yakalandı. Şüphelinin kendisini bir başka şahıs olarak tanıtması üzerine yapılan parmak izi kontrolü sonrası kimliği doğrulanarak  adli makamdaki işlemlerinin ardından Türkoğlu cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi