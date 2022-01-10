Artık kalem böreği!

Adapazarı Lokantacılar Derneği’nin, gençleri ve çocukları sigara içmeye özendirdiği iddiasıyla sigara böreğinin adının değiştirilmesi teklifi, bir internet sitesinde yapılan oylamayla değiştirildi. Sigara böreğinin ismi kalem böreği oldu.

Oylamada parmak böreği 2. Sarma böreği 3. Oldu. Yapılan oylamanın ardından kalem böreği en fazla oyu alan şık oldu.