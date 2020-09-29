Bahçeler Düzenlendi Yollar Asfaltlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra okullara yönelik iyileştirme çalışmalarına da devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler okullara ulaşım sağlayan arterlerde ve okul bahçelerinde düzenleme ve yenilemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sürdürülen işlere Göksun Şehitler Anadolu Lisesi ve Çağlayancerit İmam Hatip Lisesi ile devam edildi. Okul bahçeleri düzenlendi, öğrencilerin kullandığı yollar asfaltlandı.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Göksun Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Hurç yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Hurc, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün eğitim alanında yaptığı destekleri yakından takip ediyoruz. Okul bahçemizin düzenlenmesi konusunda başkanımıza talebimizi ilettiğimizde tamam dedi ve ekipleri yönlendirdi. Tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımız adına okulumuza yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyor, hayırlı hizmetlerin devamını diliyoruz” dedi.