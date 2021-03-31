Başkan Güngör Artı-Eksi’ye konuk oldu

Türkiye’de Yerel Televizyonlarda bu kadar uzun bir süre program yapmanın çok zor olduğu günümüzde Aksu Tv’de 14 yıldan bu yana seyirciler tarafından düzenli takip edilerek ulaşılması zor bir rekora imza atan Artı- Eksi Özel Proğramında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuk oldu.

Sunuculuğunu Serdar Erdoğanyılmaz’ın yaptığı Gazeteciler Mehmet Taş ve Ali Eskalen’in yorumladığı artı-eksi proğramında, bu güne kadar vatandaşlardan gelen sorular derlenerek Belediye Başkanına yöneltildi.

Büyükşehir Başkanı Hayrettin Güngör’ün içtenlikle cevaplandırdığı sorular ve açıklamalar vatandaşların ilgi ve beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş’ta son aylarda Büyükşehir Belediyesinin hizmet sorumluluk alanına giren Tekke Kentsel dönüşüm, Önsen Köprüsü, Tarihi kent meydanı Projesi ve 2021 yılı yatırımlarını anlatan Güngör, yıl içinde Tekke Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili şunları söyledi.

“ Tekke Kentsel Dönüşüm Projesi yıllardır devam eden proje. Biz Bakanlıkla bir çalışma yaparak işi hızlandırdık. Saçaklızade mahallesi ve Kurtlar Mahallesi yakınlarında Toki marifetiyle konutlar yapıyoruz. Tekke’de oturan vatandaşlar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ev isteyene ev vereceğiz. Para isteyene para vereceğiz. Tekrar Tekke’de sosyal dokuyu bozmayacak şekilde yapılacak olan konutlardan almak isteyene de o konutlardan yer vermek süretiyle süreci devam ettireceğiz.

Bu bölgede birinci etapta 1000 konut yapacağız. Mevcut devam eden Toki konutların tamamlanması ve vatandaşlarımızın buralarda iskan edilmeye başlaması ile birlikte Tekke’de inşaata başlayacağız diye konuştu.

ÖNSEN KÖPRÜSÜ İHALE EDİLDİ

Yaklaşık 60 bin insanın oturduğu ve şehrin yeni yerleşim bölgesi olmasi için projelerin yapıldığı ve Toki konutlarının yükseldiği Önsen bölgesine yapılacak köprünün 18 Şubat’ta ihale edildiğini ihaleye itiraz edildiğini ve bu günlerde sonuçların açıklanacağını ifade eden Güngör; “ Kuvvetle muhtemel Nisan ayı içinde ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapacağız. Yaklaşık 22 km yol ve 200 metre uzunluğunda köprüden oluşan bu ihalenin en geç yılsonuna kadar tamamlanarak bitirilmesi hedeflenmiştir. Şartnameler bu şekilde hazırlanarak ihale edildi. Ama biz bunu beklemeden yine sular azaldığında vatandaşların mağduriyetini gidermek için geçen yıl yaptığımız gibi bir köprü yaparak vatandaşın mağdur olmasının da önüne geçeceğiz. Vatandaşlar yine köprü üzerinden geçiş yaparken esas projede devam edecektir.

ALİ KAYASI VE MENZELET BÖLGESİNİ TURİZME KAZANDIRACAĞIZ

Kahramanmaraş’ın önemli doğal ve tarihi güzelliklerinin olduğu Ali Kayası ve Menzelet bölgesi ile ilgili projelerin tamamlandığını söyleyen Başkan Güngör; “ Ali Kayasına cam seyir terası ve ulaşım için yol yapılacak. O bölgenin durumuna göre kafetarya dahil yeme içme alanları ve baraj etrafında da yollar yapacağız. Bunu da yakında ihaleye çıkartıyoruz “ diye konuştu.

GÖKDELEN VE VALİLİK BİNALARI YIKILACAK

Kahramanmaraş kent merkezinde tarihi dokuya uygun olarak kent meydanı ve yapılaşma olcağını, bu bölgenin yaklaşık 60 bin metrakarelik bir alan aldoğunu söyleyen Başkan Güngör; “ Gökdeleni yıkıyoruz. Oraya Valilik binası yapacağız. Bu bölgeyi ada bazlı değerlendiriyoruz. Yerin altına iki katlı 1500 araçlık otopark yapacağız. Bunun dışında Valilik ve diğer binaların kendilerine at otoparkları olacak. Bunu Bakanlık ile birlikte yapıyoruz. Maliyetinin büyük kısmını Çevre ve şehircilik Bakanlığı karşılayacaktır.

Bununla ilgili 5 ayrı proje oluşturduk. Birkaç gün önce Milletvekillerimiz ile birlikte Bakanı ziyaret ederek projeler üzerinde tartışma yaptık ve hangi projenin yapılacağı noktasında mutabakat sağladık. Yıl içinde Gökdelen ve diğer kamu binalarının yıkımına başlıyoruz” diye konuşan Başkan Güngör Kahramanmaraşlılara teşekkür etti.