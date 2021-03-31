Başkan Güngör Artı-Eksi’ye konuk oldu

Aksu TV’nin bir ekran klasiği haline gelen Artı-Eksi özel yayınında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör gazetecilerin sorularını cevaplandırdı

KAHRAMANMARAŞ 31.03.2021, 10:28 31.03.2021, 12:03
Başkan Güngör Artı-Eksi’ye konuk oldu

Türkiye’de Yerel Televizyonlarda bu kadar uzun bir süre program yapmanın çok zor olduğu günümüzde Aksu Tv’de 14 yıldan bu yana seyirciler tarafından düzenli takip edilerek ulaşılması zor bir rekora imza atan Artı- Eksi Özel Proğramında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuk oldu.

Sunuculuğunu Serdar Erdoğanyılmaz’ın yaptığı Gazeteciler Mehmet Taş ve Ali Eskalen’in yorumladığı artı-eksi proğramında, bu güne kadar vatandaşlardan gelen sorular derlenerek Belediye Başkanına yöneltildi.

Büyükşehir Başkanı Hayrettin Güngör’ün içtenlikle cevaplandırdığı sorular ve açıklamalar vatandaşların ilgi ve beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş’ta son aylarda Büyükşehir Belediyesinin hizmet sorumluluk alanına giren Tekke Kentsel dönüşüm, Önsen Köprüsü, Tarihi kent meydanı Projesi ve 2021 yılı yatırımlarını anlatan Güngör, yıl içinde Tekke Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili şunları söyledi.

“ Tekke Kentsel Dönüşüm Projesi yıllardır devam eden proje. Biz Bakanlıkla bir çalışma yaparak işi hızlandırdık. Saçaklızade mahallesi ve Kurtlar Mahallesi yakınlarında Toki marifetiyle konutlar yapıyoruz. Tekke’de oturan vatandaşlar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ev isteyene ev vereceğiz. Para isteyene para vereceğiz. Tekrar Tekke’de sosyal dokuyu bozmayacak şekilde yapılacak olan konutlardan almak isteyene de o konutlardan yer vermek süretiyle süreci devam ettireceğiz.

Bu bölgede birinci etapta 1000 konut yapacağız. Mevcut devam eden Toki konutların tamamlanması ve vatandaşlarımızın buralarda iskan edilmeye başlaması ile birlikte Tekke’de inşaata başlayacağız diye konuştu.

whatsapp-image-2021-03-30-at-22-05-08.jpeg

ÖNSEN KÖPRÜSÜ İHALE EDİLDİ

Yaklaşık 60 bin insanın oturduğu ve şehrin yeni yerleşim bölgesi olmasi için projelerin yapıldığı ve Toki konutlarının yükseldiği Önsen bölgesine yapılacak köprünün 18 Şubat’ta ihale edildiğini ihaleye itiraz edildiğini ve bu günlerde sonuçların açıklanacağını ifade eden Güngör; “ Kuvvetle muhtemel Nisan ayı içinde ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapacağız. Yaklaşık 22 km yol ve 200 metre uzunluğunda köprüden oluşan bu ihalenin en geç yılsonuna kadar tamamlanarak bitirilmesi hedeflenmiştir. Şartnameler bu şekilde hazırlanarak ihale edildi. Ama biz bunu beklemeden yine sular azaldığında vatandaşların mağduriyetini gidermek için geçen yıl yaptığımız gibi bir köprü yaparak vatandaşın mağdur olmasının da önüne geçeceğiz. Vatandaşlar yine köprü üzerinden geçiş yaparken esas projede devam edecektir.

whatsapp-image-2021-03-30-at-22-05-07.jpeg

ALİ KAYASI VE MENZELET BÖLGESİNİ TURİZME KAZANDIRACAĞIZ

Kahramanmaraş’ın önemli doğal ve tarihi güzelliklerinin olduğu Ali Kayası ve Menzelet bölgesi ile ilgili projelerin tamamlandığını söyleyen Başkan Güngör; “ Ali Kayasına cam seyir terası ve ulaşım için yol yapılacak. O bölgenin durumuna göre kafetarya dahil yeme içme alanları ve baraj etrafında da yollar yapacağız. Bunu da yakında ihaleye çıkartıyoruz “ diye konuştu.

whatsapp-image-2021-03-30-at-22-05-07-1.jpeg

GÖKDELEN VE VALİLİK BİNALARI YIKILACAK

Kahramanmaraş kent merkezinde tarihi dokuya uygun olarak kent meydanı ve yapılaşma olcağını, bu bölgenin yaklaşık 60 bin metrakarelik bir alan aldoğunu söyleyen Başkan Güngör; “ Gökdeleni yıkıyoruz. Oraya Valilik binası yapacağız. Bu bölgeyi ada bazlı değerlendiriyoruz. Yerin altına iki katlı 1500 araçlık otopark yapacağız. Bunun dışında Valilik ve diğer binaların kendilerine at otoparkları olacak. Bunu Bakanlık ile birlikte yapıyoruz. Maliyetinin büyük kısmını Çevre ve şehircilik Bakanlığı karşılayacaktır.

Bununla ilgili 5 ayrı proje oluşturduk. Birkaç gün önce Milletvekillerimiz ile birlikte Bakanı ziyaret ederek projeler üzerinde tartışma yaptık ve hangi projenin yapılacağı noktasında mutabakat sağladık. Yıl içinde Gökdelen ve diğer kamu binalarının yıkımına başlıyoruz” diye konuşan Başkan Güngör Kahramanmaraşlılara teşekkür etti.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #ArtıEksi #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Mart 2021
İmsak 04:50
Güneş 06:12
Öğle 12:42
İkindi 16:14
Akşam 19:01
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21