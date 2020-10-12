Başkan Güngör: ''Bu yıl misafirlerimize konaklama imkanı da sunacağız''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Güngör, bölgeye ulaşım sağlayan arterin genişletildiğini, bedesten ve bungalov ev inşaatının devam ettiğini belirtti. Başkan Güngör, “Önceki dönem belediye başkanımız tarafından altyapısı oluşturulan Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde sezon hazırlıklarımız sürüyor. Tesisimiz ulaşım sağlayan yolu genişletiyoruz. Bedesten ve bungalov evlerin inşaatı da devam ediyor” diye konuştu.

Bölgenin En Önemli Tesisi

Yedikuyular Kayak Merkezi’ni bölgenin cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana hatta Mersin’e kadar olan bölgede bu kadar yüksek rakımlı ve sezonu uzun bir kayak merkezi yok. Bölgenin dışında da hem Türkiye’de hem de uluslararası boyutta Yedikuyular’ın tanıtımını yaparak cazibesini artıracağız” dedi.

Konaklama Tesisleri

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bölgede geçtiğimiz yıl düzensiz yeme içme tesislerini kaldırmıştık. Yeni satış evleri inşa etmiştik. Şimdi de bölgeye bedesten kazandırıyoruz. Yöresel ürünlerimizin de sergilenebileceği önemli bir mekan olacak. Ayrıca tesisimizde ilk konaklama yatırımını da hayata geçiriyoruz. 25 bungalov evle bu sezonda misafirlerimize Yedikuyular Kayak Merkezi’nde konaklama imkanı da sağlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.