Başkan Güngör'den Ahilik Haftası mesajı
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanlarını makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş'ın her ferdi ahidir. Esnaflarımız ise bu şehrin vitrinidir. Tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı tebrik ediyorum” diye konuştu
KAHRAMANMARAŞ 13.09.2021, 22:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve yönetimini makamında ağırladı. Ahilik geleneğinin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ın her ferdi ahidir. Esnaflarımız ise bu şehrin vitrinidir. Ahilik anlayışını en iyi şekilde yansıtan esnaflarımız adına Oda Başkanımız Sayın Ahmet Kuybu ve yönetimi ile bir araya geldik. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ise Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.
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