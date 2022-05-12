Başkan Güngör incelemede bulundu…

Kuzey Çevre Yolunda Asfaltlanması planlanan 30 Km’lik yolun 10 Kilometrelik kısmını Büyükşehir Belediyesi Asfaltlarken Geri Kalan 20 Kilometrelik yolun asfaltlanmasını Karayolları Genel Müdürlüğü üstlenecek.

Burada incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu sene içerisinde 1000 km yolun asfaltlanacağını söyledi.

Konuşmasının devamında Başkan Güngör, ulaşım yatırımları ile vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçladıklarını söyledi.