Başkan Güngör incelemede bulundu…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu’na kazandırılan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, yeni tesiste hizmet veren itfaiye personelleri, ilçe koordinatörlüğü ve KASKİ çalışanlarıyla sohbet etti ve ilçede sürdürülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

İlçemize ve Şehrimize Hayırlı Olsun

Şehir genelinde vatandaşlara hizmet veren tesislerin sayısının artırıldığının altını çizen Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda hemşehrilerimize daha kaliteli ve etkin hizmet vermek için yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçelerimize yeni hizmet binaları kazandırmayı sürdürüyoruz. Toplamda 2,5 Milyon TL’lik yatırımla Türkoğlu’na da yeni bir hizmet binası kazandırdık. Hamdolsun burası da hizmete girdi. Yeni tesisimizin içerisinde hem İtfaiye Teşkilatımız hem de Büyükşehir Belediye’mizin ilçe birimleri hizmet veriyor. Daha modern ve kullanışlı tesisimizle beraber vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlıyoruz. Yeni hizmet binamız ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Yatırımlarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.