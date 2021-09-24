Başkan Güngör müjdeyi verdi: Olimpik havuz geliyor!
Kılavuzlu’da yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine konumlandırılacak devasa spor tesisi projesine ilişkin müjdeyi veren Başkan Güngör: “Şehrimizin merkezine birçok spor dalının yer alacağı bir tesis kazandırıyoruz. İçinde olimpik yüzme havuzunun da bulunacağı Sosyal Uyum Merkezi’miz tamamen hibe ile hayata geçirilecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin önemli bir ihtiyacına cevap verecek “Sosyal Uyum Merkezi” projesinin müjdesini verdi. İçinde onlarca sosyal donatı barındıran devasa tesisle ilgili açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımıza tamamı hibe olan Kuveyt Fonu ile bir olimpik yüzme havuzu kazandırıyoruz, bunun da müjdesini verelim. Sosyal Uyum Merkezi’mizde birçok dal bulunacak. Bu tesisin varlığı hem spor turizmi, hem de gençlerimizin spora teşvik edilmesi bakımından son derece fayda sağlayacak. Burada ulusal ve uluslararası düzeyde yüzme yarışmaları düzenlenebilecek” ifadelerini kullandı.
Olimpik Yüzme Havuzu ve Onlarca Donatı
Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde konumlanacak dev yatırım, yaklaşık 40 bin metrekare bir alan üzerinde inşa edilecek. Uluslararası spor faaliyetlerine de ev sahipliği yapabilecek kapasitede hayata geçirilmesi planlanan tesis, içinde onlarca sosyal donatı barındıracak. Proje aşamasında olan yatırım, olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, fitness ve aerobik salonları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarıyla birçok spor dalının yapılmasına olanak tanıyacak. İçinde stüdyo, kütüphane, resim ve karikatür sınıflarının da yer alması planlanan tesiste, sanatsal faaliyetler de gerçekleştirilebilecek.
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