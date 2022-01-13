Başkan Güngör, trafik yükünü azaltacak projenin detaylarını paylaştı

Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında sürece ilişkin detayları paylaştı.



Başkan Güngör, Trabzon Caddesi’nde ve şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmak için Sarayaltı Bağlantı Yolu projesinde kamulaştırma oranı yüzde 70’e yaklaştığını ifade etti.



Güngör; “Burada köprümüzün ihalesini yapıyoruz, tarihi köprüyü de muhafaza ederek yayalaştırıyoruz. Yine aynı bölgede üç tarihi konağımız var. Bu konaklarımızın da kuruldan onayını aldık, projesi hazır. Buraların da restorasyonunu yapıyoruz. Bu konaklar Kahramanmaraş’ımızın en sembol mekanlarından olacak. Yeme içme mekanları, konaklama alanları ile birlikte bu alan cazibe merkezi haline gelecek. Şehir böyle büyür, böyle gelişir” diye konuştu.