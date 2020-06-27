Başkan Güngör’den Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde inceleme!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ikinci etabına başlanan Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Başkan Güngör: “Bosna Halkına selam gönderiyoruz”

Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nin ikinci etabının çok kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğini ifade eden Başkan Güngör: “Yerleşim alanları içerisinde olan bu tür park ve bahçelerimiz halkımızın yoğun ilgi gösterdiği alanlar. Daha önce birinci etabı tamamlanan Millet Bahçemizin ikinci etap çalışmalarını da bir ay gibi bir sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. İkinci etabının da tamamlanması ile buradan daha fazla ailelerimiz istifade edecekler. Buranın bir diğer özelliği ise Bosna’nın Bilge Lideri Aliya İzzetbegoviç ismini taşıması. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, Bosna Halkına da buradan selam gönderiyoruz. İkinci etabın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

6 bin 500 metrekare alan içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda yürüyüş yolu, yeşil alan, kent mobilyaları montajı, çocuk oyun alanı, aydınlatma, otomatik sulama sistemi ve bitkilendirme yapılacak.