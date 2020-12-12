Başkan Güngör’den Hodri Meydan!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, CHP Milletvekili Ali Öztunç’un içmesuyu fiyatı ile ilgili sosyal medya paylaşımına kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklık getirdi. Ali Öztunç’un Gaziantep’te su %27 indirimle satılırken Kahramanmaraş’ta %50’nin üstünde zamla satılıyor ifadelerinin aksine Kahramanmaraş’ta su tarifesinin Gaziantep’e göre yüzde 41 daha ucuz olduğu ortaya çıktı.
Başkan Güngör’den CHP Milletvekili Öztunç’un paylaşımına yanıt gecikmedi. Güngör, “Genel bütçemizden fert başına Kahramanmaraş’ın 3 katı pay alan ve bizim iki katımıza yakın su tarifesi uygulayan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri su ücret tarifesini bizim tarifeye indirsin biz de %50 indirim yapmaya hazırız. Hodri meydan! Kaldı ki şehrimizde Gaziantep’ten %41 daha ucuz su tarifesi uygulanmaktadır”
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, CHP Milletvekili Ali Öztunç’un içmesuyu fiyatı ile ilgili sosyal medya paylaşımına kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklık getirdi. Ali Öztunç’un Gaziantep’te su %27 indirimle satılırken Kahramanmaraş’ta %50’nin üstünde zamla satılıyor ifadelerinin aksine Kahramanmaraş’ta su tarifesinin Gaziantep’e göre yüzde 41 daha ucuz olduğu ortaya çıktı.
Biz Hazırız
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Ali Öztunç, Genel bütçemizden fert başına Kahramanmaraş’ın 3 katı pay alan ve bizim iki katımıza yakın su tarifesi uygulayan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri su ücret tarifesini bizim tarifeye indirsin biz de %50 indirim yapmaya hazırız. Hodri meydan! Kaldı ki şehrimizde Gaziantep’ten %41 daha ucuz su tarifesi uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Sayın @Ali_Oztunc— Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) December 12, 2020
Hodri meydan! https://t.co/xiDXVvN8Gk pic.twitter.com/sdyCMfglDk
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