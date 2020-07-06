Başkan Güngör:“Yaylalarımızı turizme kazandırmak için gayret ediyoruz”

Hafta sonu Yavşan Yaylası’nda KMBB’ninyol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güngör, yolun bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

“Yol yapım ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor”

Yavşan Yaylası’nın Türkiye’nin 39. Tabiat Parkı olarak tescillendiğine dikkat çeken Başkan Güngör: “Şehir merkezine 36 km mesafede bulunan Yavşan Yaylamızda oldukça zengin bitki türlerine rastladık. Yaylamızda, bitki çeşitliliği bakımından genel olarak; 600-700 yaşlarında sedir ağaçları, Toros Göknarı, Toros Sediri, karaçam, ardıç, kavak ve meşe türleri bulunuyor. Bitki örtüsü çeşitliliği, tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü Yavşan Yaylamızda muhtarlarımızla keşif ve incelemelerde bulunarak bölgeyi turizm merkezi haline getirecek çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Şu anda Yavşan Yaylası’na ulaşımı daha da kısaltacak olan yol yapım ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.