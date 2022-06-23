Başkan Gürbüz: Biz her köşeye hizmet götürme derdindeyken, siyaseti mezar soygunculuğuna dönüştürenler var

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz beraberinde Esentepe Mahallesi Muhtarı İdris Şafak ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Turgut Aslan ile Esentepe Mahallesi’nde başlatılan doğalgaz çalışmasıyla kilit parke ve park çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Gürbüz, burada yaptığı değerlendirmede, “Biz her köşeye hizmet götürme derdindeyken, siyaseti mezar soygunculuğuna dönüştürenler var. Türkiye tökezlesin de bir parça et te biz koparalım, ülke felakete sürüklensin de yeter ki biz kazanalım anlayışında olanlara sesleniyorum, kirli ittifakınız, iftira ve yalanlarınızla birlikte yok olacak” diye konuştu.

Siz ne yaparsanız yapın, ben Allah’ın izniyle nefesim yettiği kadar, bu memleket için çalışacağım ve size rağmen bu kenti ayağa kaldıracağım diyen Başkan Gürbüz: “Bugün Esentepe Bahçelievler ve Tepebaşı Mahallelerimizdeyiz. Muhtarlarımla beraber Esentepe’ye doğalgaz çalışmalarının başladığı ilk gün birlikte ziyaret gerçekleştirdik. Doğup büyüdüğüm mahalle Esentepe ve Bahçelievler. Allaha hamd olsun bugün doğalgaz çalışmalarına başlandı. Kısa bir süre içerisinde inşallah önce ana arterlerde doğalgaz çalışmasını hızla toparlayıp bu yıl içerisinde hizmete almayı hedefliyor yetkili birimlerle görüştük, bu anlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. Esentepe Mahallemizde kilit parke taşlarımız döşenmeye başlandı. İnşallah altyapı çalışmaları tamamlanan yerlerin asfaltlarını başlatacağız kısa bir süre içerisinde. Çocuk oyun gruplarımızı yerleştirdik, birkaç yerde yeni park alanı oluşturuyoruz. Oralara da çocuk oyun alanları ve fitness aletleri koyacağız.

Bahçelievler ve Tepebaşı Mahallelerimiz de hak ettiği hizmeti alacak

Bahçelievler ve Tepebaşı Mahallelerinde de çalışma başlatacaklarını belirten Gürbüz: “Bahçelievler ve Tepebaşı Mahallelerimizde de buna benzer ihtiyaçlarımızı da gidereceğiz, muhtarlarımızla beraber gezip belirleme yapıyoruz. O bölgelerdeki ihtiyaçlarımızı da inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bu yıl 12. aydan önce ben tüm sosyal alt yapıyı, teknik alt yapıyı Esentepe, Tepebaşı ve Bahçelievler’de belediye olarak tamamlamayı hedefliyoruz. Biz Esentepe’nin çocuklarıyız, bu topraklarda doğduk. Dolayısıyla bu mahallelerin diğer merkez Mahalleler kadar ihtiyaçlarının da hızla giderilmesiyle ilgili bir mücadele içerisindeyiz. Esentepe, Tepebaşı ve Bahçelievler Mahallesi geçmişte ihmal edilmiş mahallelerimizdir. Bizden bir alacak bakiyesi var ve bunu hızlıca tamamlamak istiyoruz. Yalnız tüm hemşerilerimden bir konuda anlayış bekliyorum. Altyapı çalışmaları tamamlanmadan üst yapıyla ilgili belediye olarak bizim çalışma yapmamız kaynağın israfı anlamına geleceği için dolayısıyla biraz sabretmeleri gerektiğini düşünüyorum. Alt yapısı tamamlanan her lokasyonda çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırsal mahallelerimizdeki çalışmayı büyük oranda tamamladık

Kırsal mahallelerdeki çalışmaların büyük oranda tamamlandığına değinen Mehmet Gürbüz: “Şuanda 61 mahalledeki çalışmaları tamamlamış bir belediyeyiz, kırsal çalışmalar olarak. 79 kırsal mahallemizin şuanda tamamında kilit parkeyle ilgili altyapıyla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Pınarbaşı mahallemizde asfalt dökülüyor, Ceyhan mahallemizde asfalt dökülüyor, onun dışında diğer mahallelerimizde de alt yapısı tamamlanan yerlerde asfaltlama çalışmalarını hızla yürütüyoruz” diye konuştu.

Elbistan şantiye alanına dönüştü

Elbistan’ın her köşesinde çalışma yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: “Elbistan şantiye alanına dönmüş durumda. Yani doğalgaz çalışmaları bir taraftan hızlanıyor, içme suyuyla ilgili büyükşehir belediyemiz ihalesini bu ay içerisinde yapmayı hedefliyor. Yaklaşık 320 kilometrelik bir alt yapı içme suyunda yenilenecek. Kanalizasyonla ilgili biliyorsunuz yakın vadede çalışmalarımızı tamamladık. KASKİ bu anlamda çalışmalarını 2021 yılı sonu itibariyle tamamlamıştı. İr kısmı 2022’nin ilk aylarına kalmıştı, onları da tamamladı hamd olsun. Bu vesileyle de büyükşehir belediye başkanımıza biz içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma çalışmaları nedeniyle teşekkürlerimi iletiyorum. Elbistan'ın inşallah 2022 yılı sonunda merkez ve kırsal mahallelerin tamamında içme suyu hariç alt yapıyla ilgili ihtiyaçlarını tamamlamış olacağız. Biz köylerimizi 2022 yılsonunda tamamlayıp şehir merkezine geçip 2023 yılı içerisinde şehir merkezimizde artık asfaltsız yol bırakmamayı hedefliyoruz” dedi.

“Paramız hazır, çalışmalar tamamlandığında her köşeyi asfaltlayacağız”

Elbistan Belediyesinin kaynak üreten bir belediye olduğuna vurgu yapan Gürbüz: “Belediye olarak ciddi bir birikim yaptık, bütçemiz var bu anlamda, kaynak ürettik. Allaha hamd olsun geçmişten gelen borçların tamamını erittik. Piyasa borçlarında da ciddi bir ödeme gerçekleştirdik. Özellikle Elbistan esnafından yapmış olduğumuz alışverişleri harcamaları aynı ay içerisinde ödeyerek vatandaşımızın, özellikle esnafımızın bu anlamda belediyeyle yapmış olduğu ticarette zarar görmemesini temin etmeye çalışıyoruz. Ben yapılan bu çalışmalarda özellikle doğalgazla ilgili, Esentepe, tepebaşı, Bahçelievler’deki bu çalışmalar nedeniyle ilgili birimlere de çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarıma belediyeyle uyumlu çalıştıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Biz iş, diğerleri ise dedikodu ve iftira üretme derdinde”

Kendilerinin her köşeye hizmet ulaştırma derdindeyken muhalefetin çalışmaları engelleme hesabında olduğunu belirten Gürbüz:“ İftira atan, müfteri siyaset üreten ve kendisini de siyasetin bir tarafında tanımlayan insanlar asfalt kadar zifiri karanlık olan zihniyetinizle beraber Allah’ın izni ile 2023 yılında yine hak etiğiniz yanıtı vatandaşlarımızdan alacaksınız. Çünkü vatandaşımız çalışanı çalışmayanı üreteni ve söz üreteni çok güzel ayırıyor. Vatandaşlarımızın bu hassas vicdani tartılarına güveniyorum. Yakın zamanda yaşamış olduğumuz o talihsiz açıklamaların da yine muhalefete biz iade ediyoruz. Siz ne yaparsanız yapın, ben Allah’ın izniyle nefesim yettiği kadar bu memleket için çalışacağım ve size rağmen bu kenti ayağa kaldıracağım. Kalkınan, gelişen, büyüyen ve sizlerden de kurtulmuş bir Elbistan’ı bu kente armağan edeceğim” diye konuştu.

Belediye başkanı Mehmet Gürbüz ile çalışma alanlarını ziyaret eden Esentepe Mahalle Muhtarı İdris Şafak ta AK Parti grup başkanvekili Mahir Ünal ve belediye başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti Elbistan ilçe başkanı Ahmet tıraşa Esentepe mahallesinde başlatılan doğalgaz, yol, kaldırım ve park çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlar da doğalgaz ve parke çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.