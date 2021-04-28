Başkan Gürbüz: 'Çalışmalara başladık, 2 milyon metre kare kilit parke döşeyeceğiz'

Elbistan Belediyesince geçtiğimiz yılın son aylarında kurulumuna başlanan beton santrali ve beton elemanları üretim tesisi tam kapasite üretime geçirildi.

Üretimi inceleyen başkan Gürbüz, ilgililerden bilgi aldı.



Kurdukları tesis ile dış alımları bitirip, maliyeti düşürdüklerini belirten Gürbüz: “Kilit parke fabrikamızda günlük yaklaşık bin 500 metre kare parke üretimi yapıyoruz. Yıllık 400 bin metre kare üretim hedefliyoruz. Bordürümüzü, kilit parkemizi kendi imkan ve personelimizle üretiyoruz ve kırsal mahallelerimizin tamamında bu sene için ihale hazırlığı içerisindeyiz. İnşallah 2021-22 ve 2023 yıları içerisinde toplamda 2 milyon metre karelik bir kilit parke işçiliğini bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an ona yakın köyümüzün kilit parke ihtiyacını karşıladık. Şehir merkezinde de ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca kilit parkenin dışında burada bir beton santrali de kurduk, kendi ihtiyacımız olan betonu da üretebiliyoruz. Biz Elbistan’da üreten, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir belediyeyi her zaman vatandaşlarımız için öngördüğümüzü söylemiştik. Hamdolsun bu hedeflerimize de ulaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah kapasiteyi daha da artıracağız, geliştireceğiz ve Elbistan’ın ulaşımla ilgili tüm sorunlarını gidermiş olacağız.” diye konuştu.