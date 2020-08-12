Başkan Gürbüz; ''KYK için 18 dönüm arsa tahsisi yapıyoruz''

Yaklaşık 25 milyon liralık bütçesi bulunan dev yatırıma, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki Hazineye ait arsanın tahsis edildiğini ifade eden Başkan Gürbüz, “Proje alanının artırılması için Elbistan Belediyesine ait 2 adet parsel’in de tahsisinin gerçekleştirdik” dedi.

Elbistan’a hem eğitim hem de ekonomik anlamda büyük katkı sunacağı değerlendirilen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yurt projesi, uzun süredir takibini yaptığımız bir yatırımdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın büyük destekleri ile yatırım aşaması öncesinde büyük yol kat ettik. Bu proje, Elbistan’a hem eğitim, hem de ekonomik anlamda büyük katkı sunması açısından çok önemli. İstiklal Üniversitemiz, ilçemizdeki yapılanmasını sürdürüyor. Şuan Elbistan Meslek Yüksekokulumuzda eğitim devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz açılacak. EMYO yerleşkesinde bir yurt binamız var. Bu yatırımla birlikte ilçemize önemli bir kazanım sağlamış olacağız. İlçe merkezinde olması çok büyük avantaj olacak. 250’si kız öğrenci 250’si ise erkek öğrenci olmak üzere, toplamda 500 kişilik bir yurt kapasitesine sahip olacak. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarın’da bulunan 4 dönümlük arsaya, bizde belediyemize ait 18 dönüm arsayı tahsis ederek büyük bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

Öğrencilerimize ev konforunda sıcak bir yuva kazandırılacak

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında ilçemizde eğitim görecek üniversite öğrencilerine ev konforunda sıcak bir yuva kazandırılacağını belirterek, “ Modern binada, konferans ve eğitim salonları, yemekhane ve spor alanları olacak. Üniversite eğitimi için ilçemizi tercih eden öğrencilerimize ev konforunda sıcak bir yuva kazandırmış olacağız. İlçemizdeki diğer kamu yatırımların da olduğu gibi bu eğitim projesinde de bizlere destek olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal Bey’e Elbistanlı hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.