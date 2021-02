Başkan Gürbüz, “Tarihe unutulmaz bir destan yazıldı”

Bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Maraş’a kahramanlık ünvanı verilişinin 48’inci yıldönümü. 7 Şubat 1973 yılında ‘Kahraman’ ünvanı verilen Kahramanmaraş, büyük bir destanında timsali haline geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kahramanlık ünvanı yıldönümünde yayımladığı mesajda “İstiklal kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında;

“Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla tarihe unutulmaz bir destan yazan Maraş'a 'Kahramanlık' unvanı verilmesinin 48’inci yıl dönümünde bütün İstiklal kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yüce Türk milletinin şanlı tarihi, bizlere gurur veren, her zaman övüneceğimiz eşsiz destanlar ve zaferlerle doludur. Tarihimizdeki bu destanların ve zaferlerin temelinde, Türklüğün özünü yansıtan; inanç, vatan sevgisi ve milletimizin dayanışması vardır.

Asırlar boyu esaret nedir bilmeden yaşayan Türk milleti, hürriyetini ve vatanını günü geldiğinde nasıl canla başla savunabileceğini dosta düşmana her vesileyle göstermiş ve her defasında da dünya sahnesine başı dik olarak çıkmıştır. Maraş'ta Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşun ve Elbistanlı Arslan Bey önderliğinde işgalci güçlere karşı verilen örnek mücadele, şanlı tarihimizdeki unutulmaz yerini almıştır. Maraşlıların büyük bir özveri ile yılmadan, kendilerinden her anlamda üstün düşmana karşı ortaya koydukları mukavemet, ulusal bağımsızlığımızın kazanılmasında ciddî anlamda bir moral kaynağı olmuştur.

Millî iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimiz, Maraşlıların onurlu bir mücadeyle yazdığı kahramanlık destanını, Maraş'a "Kahraman" unvanını vererek ebedileştirmiş; bu unvan milletimizin derin şükran ve takdirlerinin anlamlı bir ifadesi olmuştur” dedi.