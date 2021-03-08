Başkan Kervancıoğlu kadınlar günü dolayısıyla kadın çalışanlarına ve misafirlerine karanfil dağıttı!

Yönetim Kurulu Başkanı Kervancıoğlu öncelikle fabrikadaki kadın çalışanları ziyaret ederek karanfil dağıttı ve onlarla bir süre sohbet etti.

Sonrasında ise Kervan Kristal’deki kadın müşterilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil hediye etti.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kadınların hayatımızdaki yerine ve önemine dikkat çekerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.