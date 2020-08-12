Başkan Kervancıoğlu kent turizminin kalkınabilmesi için bu kez de Turizm Bakanlığında…

Kahramanmaraş Müsiad Başkanı Sami Kervancıoğlu kentin 800 çeşit yemeğiyle zengin bir gastronomiye ev sahipliği yaptığı tüm dünyanın duyması adına yaptığı yatırımları sadece yatırımlar boyutunda bırakmayarak ankara başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında gerçekleştirdiği temaslarına kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy ziyaretini de ekledi.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette başkan Kervancıoğlu Bakan Ersoy’a şehrin başta gastronomisi olmak üzere turizm değerleri potansiyeli hakkında bilgilendirme yaptı. Oldukça verimli geçen ziyarette bakan Ersoy ekibine birçok hususta Başkan Kervancıoğlu ile istişare halinde olmaları gerektiğini belirtti. Görüşme de bakan beyi şehrimize davet edip şehrimizin kültür varlıklarını ve yapılan, yapılması istenen projeleri yerinde incelemesini talep etti.

Kahramanmaraş Müsiad Başkanı Sami Kervancıoğlu ziyaretin sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a günün anısına maraş işi ceviz oyma sandık ve şehrimize ait elişi sim sırma hediye etti.