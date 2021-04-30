Başkan Mahçiçek’in 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

“Çalışan, emek veren tüm işçilerimize ve emekçilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Tarihten bugüne dek her işçimiz dünyamızın inşası için bir tuğla koymuş ve katkılarıyla bugüne gelinmiştir.”

‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz’ diyen bir dinin mensuplarıyız.

Devletimiz her türlü imkânıyla işçi ve emeklilerimiz için ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli adımlar attılar.

Biz de Onikişubat Belediyesi olarak bünyemizde çalışan tüm işçilerimiz için ücretlerinde iyileştirmeler yaptık.

Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.”