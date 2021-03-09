Başkan Okay'dan Miraç Kandili mesajı
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Okay, mesajında kandil gecesinin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı mübarek gecelerden Miraç Kandilini idrak etmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Manevi huzuru bulduğumuz, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahlarımızın bağışlandığı bu güzel gecede ellerimizi semaya açıp bol bol dua etmeliyiz. Rahmet peygamberimizin mucizesi olan Miraç, peygamber efendimizin Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulüdür.
Efendimizin bu kutlu yolculuğunu anlamalı, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalıyız. İnsanları birbirine yaklaştırmalı, sevgi, saygı ve hoş görü iklimini tesis etmeliyiz. Bu duygularla tüm İslâm Âleminin Miraç Kandilini kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum.”
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