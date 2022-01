Başkan Okay’dan öğrencilere anlamlı destek

Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a mektup yazarak kendi imkanlarıyla oluşturdukları kütüphaneye kitap istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Başkan Okay, öğrencileri ve öğretmenlerini Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası’nda ağırladı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Okay, öğrencilerin isteğini yerine getireceğini dile getirerek şunları aktardı: “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz bu yavrularımızın kendi emek ve çabalarıyla kütüphane oluşturması bizleri son derece memnun etti. Bu kütüphanenin içerisini doldurma adına bizlerden mektupla destek istediler. Kıymetli yavrularımızın bu talebini geri çevirmemiz mümkün değil. Her şartta ve koşulda onların yanındayız. Kütüphane için gerekli kitapların temin edilmesi için çalışma başlattık. Bu yavrularımız eğitim hayatlarını tamamlayarak vatanına ve milletine faydalı birer birey olacak. Bu yolda onlara faydalı olabilmek bizler için son derece önemlidir. Ben hepsinin gözlerinden öpüyorum ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.”