Başkan Okumuş; Süprizlerle çat kapı ev ziyaretlerinde bulunuyor
Pandemi dolayısıyla, 2 yıllık hasretin ardından tekrar iftar sofraların da bir araya gelinen mübarek Ramazan ayında, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş eşi Funda hanımla birlikte Paylaşmanın önemli olduğu ramazanda ailelerin İftar sofralarına çat kapı misafir oluyorlar.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2022, 15:16 06.04.2022, 18:09
Ailelerin sıkıntılarını dinleyen Başkan Okumuş, sıkıntıların giderilme noktasında çözümler ve yardımlarda bulunuyor.
Ailelerin sofrasına misafir olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, aile fertleriyle iftar açıp sohbet etmenin yanı sıra evde bulunan çocuklara sürpriz hediyeler, oyuncaklar, öğrencilere ise kitaplar hediye ediyor.
Gittiği mahallede geç saatlere kadar vatandaşlarla bir arada sohbetler eden Başkan Okumuş; İftar ve teravih sonrasında günlük 4-5 ev ziyareti yapıyor.
Bulunduğu Mahalledeki çocuklara ise şişme oyun parkı, pamuk şeker ikramı ve tatlı ikramlarında bulunarak çeşitli sürprizlerle gönüllere taht kuruyor.
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