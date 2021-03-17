Başkan Yılmazcan: 'Çanakkale Zaferi, Sarsılmaz Birliğimizin Nişanesi'

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen yeniden dirilişinin adıdır.” Dedi

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Çanakkale ruhunun sonsuza kadar tüm bedenlerde yaşayacağını söyledi.

Bir milletin yeniden doğuşunun yaşandığı Çanakkale’de ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün, iman gücü ve azmin fedakârlığıyla, teknolojiyi bozguna uğratan zafer sonrası yazıldığını belirten Başkan Yılmazcan; “Çanakkale Zaferi, bir milletin istiklal ve istikbale giden yolda yeniden dirilişinin adıdır. 106 yıl önce ecdadımız dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyle yedi düveli önce boğazın serin sularına akabinde de toprağa gömmüştür.

Ülkemiz üzerinde hesapları olan tüm emperyalist güçlere karşı, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğiyle cevabı vermiştir. Bu zafer, Anadolu'yu vatan ilan etme zaferidir. Üzerinde yaşadığımız topraklar fedakârlıklar, inanç, umut ve adanmışlıkla bizlere vatan kılınmıştır. Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürütülen beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağının tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekâtları sürecinde 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir.” Dedi.

Anadolu’nun her bir köşesinden vatan savunması için gelen yüzbinlerce şehidin bu topraklarda yattığını hatırlatan Başkan Yılmazcan şöyle konuştu; “106 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen, düşmanın modern silahlarına göğsünü siper ederek bu vatanı koruyan şehitlerimizin aziz hatıralarını, vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, devletimize sahip çıkarak korumalıyız. Bu düşüncelerle, Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde; bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için vatanını canından aziz bilen, bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen, bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, ezanımızı semalarımızda yankılayabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun”