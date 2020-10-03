Başkan Yılmazcan, halı saha çalışmasını yerinde inceledi
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Yiğitler mahallesine yapılan halı saha çalışmayı yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 17:36 03.10.2020, 19:21
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Yiğitler mahallesi sakinleri Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'dan halı saha yapılmasını istemesiyle birlikte ekipler ilk çalışmaları başlatarak halı sahanın temeli attı.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan burada yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Yılmazcan inceleme sonrası açıklamalarda bulunarak, ''gençlerimizi bir nebze internet ve kötü alışkanlıktan uzak tutarak spora yönlendirecek olan Halı Saha çalışmamıza başladık'' dedi.
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