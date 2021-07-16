Batıpark güreş sahasında şalvar güreşleri festivali düzenlendi

Güreş, normalleşme sürecinde uyulması gereken sağlık kuralları doğrultusunda yapıldı ve dondurma şovu gerçekleştirildi.

Güreş festivaline Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, As Başkan Şahin Hopur, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Güreş Festivalinde Güreş Ağası olan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, STK Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Canlı yayında özel röportajlar gerçekleştirildi.

Röportajların ardından dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.