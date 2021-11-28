Bayrak Olayı 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı!

Maraş kalesi burçlarında dalgalanan al bayrağı yerine Fransız bayrağının dalgalandığını gören Ulucami İmamı Rıdvan Hoca’nın “Kalesinde Türk Bayrağı dalgalanmayan bir memlekette, hürriyet olmadığı için, Cuma namazı kılınamaz” sözleriyle başlayan kurtuluş mücadelesinin sembollerinden bayrak olayı, 102’nci yıl dönümünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği törenle coşkuyla kutlandı.

Atatürk Meydanı’nda başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Mehteran takımının gösterisiyle devam etti.

Konuşmanın ardından mehter marşı eşliğinde hep birlikte Kahramanmaraş Kalesi’ne yüründü.

Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, STK Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan tören, protokol üyelerinin kalede bayrağın altında ay yıldızlı balonların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.