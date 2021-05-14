Bayramda da çalışmaya devam ettiler
Tam kapanmanın uygulandığı Ramazan Bayramı’nda herkes evindeyken, bazı meslek grupları ise çalışmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.05.2021, 17:32 14.05.2021, 18:44
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanmada, vatandaşlar Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiriyor.
Sokaklar boş kalırken, bazı meslek grupları ise mesai yapıyor. Bu meslek gruplarının başında polisler geliyor.
Bir başka mesai yapan meslek grubu ise temizlik görevlileri oldu.
Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Onikişubat ve Dulkadiroğlu belediyelerinin temizlik görevlileri ana caddeler ve ara sokaklarda temizlik görevlerini yerine getiriyor.
Hastanelerde sağlık çalışanları da vatandaşlara hizmet ederken, tam kapanmada pastane ve fırın gibi işletmelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
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