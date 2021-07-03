Bertiz Bölgesinde 35 Kilometrelik Yol Yenileniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde 5 mahalleye ulaşım sağlayan toplamda 35 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesinde bir dizi yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Karamanlı – Baydemirli – Çobanlı – Çatmayayla - Budaklı grup yolunda asfalt sathi kaplama uygulamasına başlandı. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğa sahip grup yolunda yapılan çalışmalarla ulaşım konforu artırılacak. Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2021 Yatırım Planı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusundan ilçelerimizde ulaşım yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçemizde 5 mahallemizi birbirine bağlayan toplamda 35 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.
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