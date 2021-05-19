Bil Bakalım’da “Gençlik Haftası Özel Programı” Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ödüllü yarışma programı “Bil Bakalım” bayram heyecanı yaşatacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlemek oturuma 12 ila 29 yaş arası herkes katılabilecek. Toplam 19 sorunun izleyiciyle buluşturulacağı “Gençlik Haftası Özel Programı” saat 19.19’da başlayacak. 19 Mayıs Çarşamba ila 21 Mayıs Cuma gününe kadar üç gün boyunca aynı saatte devam edecek yarışmalara, Büyükşehir Belediyesi YouTube sayfası ve Kahoot! aplikasyonu üzerinden erişilebilecek.

Birbirinden Özel Ödüller

Yarışmada dereceye girenler ise Milli Takım eşofmanı, spor ayakkabı ve futbol takımı formalarıyla ödüllendirilecek. Özel oturumda yarışarak ödül alamaya hak kazanan yarışmacıların, Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalına abone olmaları, 12 ila 29 yaş arasında bulunmaları, Kahoot! uygulamasından kişisel bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde bildirmeleri ve tek kullanıcıyla yarışmaya katılmaları gerektiği de belirlenen kurallar arasında yer aldı.