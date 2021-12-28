Boğaziçi anaokulu, okul- veli işbirliğiyle anne ve çocuk iletişimini güçlendiriyor
Boğaziçi Anaokulu’nun Okul- veli işbirliğiyle anne çocuk iletişim düzeylerinin artırılması ile annelerin eğitim öğretim sürecinde daha aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğu “anne okul projesi” 3. Yıl mezunlarını verdi.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 17:03 28.12.2021, 19:02
Proje kapsamında, annelerin günümüzde olan eksikliklerini doğru bildiği yanlışları ve aile içi iletişim gibi konular üzerinde eğitim verildi.
Anne okulundan 60 annenin mezun olduğunu belirten, Rehberlik Öğretmeni Şaban Konuş proje hakkında Aksu Haber’e bilgi verdi.
Namaz Vakti 28 Aralık 2021
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