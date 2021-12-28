Boğaziçi anaokulu, okul- veli işbirliğiyle anne ve çocuk iletişimini güçlendiriyor

Proje kapsamında, annelerin günümüzde olan eksikliklerini doğru bildiği yanlışları ve aile içi iletişim gibi konular üzerinde eğitim verildi.

Anne okulundan 60 annenin mezun olduğunu belirten, Rehberlik Öğretmeni Şaban Konuş proje hakkında Aksu Haber’e bilgi verdi.