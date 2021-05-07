Bu gece gönülen rabbimize yönelelim

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KAHRAMANMARAŞ 07.05.2021, 16:13
Bu gece gönülen rabbimize yönelelim

Müftü Tekin mesajında, Kur'an-ı Kerim'le bizzat değer kazanan bu gece, Müslümanların gönlünde İslam Âleminde daima samimi duygularla ihya ve idrak edildiğinin altını çizdi. Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin mesajında şunları kaydetti:

“Değerli kardeşim,

İnsanlığın kurtuluş reçetesi olan, rahmet ve mağfireti içerisinde barındıran, hata ve kusurlardan arınma mevsimi olan Kur’an ayı Ramazan-ı şerifin son günlerini eda ederken, önümüzdeki 8 Mayıs Cumartesi gecesini, 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gecede, Kadir Gecesini idrak edeceğiz inşallah.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz biz Kur’an’ı, Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerde iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” (Kadir Suresi, 1-5) buyurarak bu gecenin ne kadar mübarek bir gece olduğunu haber vermiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini “Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah’tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'le bizzat değer kazanan bu gece, Müslümanların gönlünde İslam Âleminde daima samimi duygularla ihya ve idrak edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Ancak, Rasulullah (s.a.s) Efendimize bu gece gelen Kur’an’ın ilk vahyi “OKU” emrini, öne çıkarıp hayatımızın merkezine koymak zorundayız. İçinde bulunmuş olduğumuz günümüz problemlerinin çözüm noktası Kur’an’ın ifadesiyle Rasûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimizin örnek hayatını yaşamamız dünya ve ahiret saadetine vesile olacaktır.

İşte bu gece ve her zaman yapacak olduğumuz samimi dualar bundan sonraki hayatımızın gidişatını değiştirecektir. Ellerimizi açıp gönülden Rabbimize yönelelim; “Allah’ım! Bu zamana kadar sana hakkıyla kul olamadım. Hatalar ve günahlar işledim. Senden kaçtım ve senin olmadığın bir yeri dünyada bulamadım. Her yerde senin eserinle karşılaştım. Seni hakkıyla tanıyıp, sana kâmil manada kulluk edemediğim için acziyetimi anladım. Gözle görünmeyen bir virüs salgınıyla, Kur’an ayı Ramazan’ı şerifte Beytullah ve şubeleri camilerde cemaatle namazdan mahrum kaldık. Müslümanlar olarak birbirimizle uğraştık. Özetle Kur’an ve Rasulullah (s.a.s) Efendimizin ifadesiyle karşılaştığımız bir takım sıkıntılar kendi ellerimizin yapıp ettiklerinin neticesidir. Ya Rabbi! Hatamızı anladık. Huzuruna geldik. Af diliyoruz ve tevbe ediyoruz kabul eyle Ya Rabbi! Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de mümin kullarının yapmasını buyurduğu dua ile yalvaralım; “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara, 2/201). “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla! (İbrahim, 14/41).” Rasulullah (s.a.s) Efendimizin yaptığı dua ile de yalvaralım; “Allah'ım! Şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet.” (Tirmizi, Da'avât, 89).”

Ülkemizi ve bütün insanlığı etkisi altına alan bu salgın hastalıktan kurtulmayı bizlere nasip eylesin.

Özellikle bu günlerde çok muhtaç olduğumuz birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmeyi nasip eylesin. Aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Rabbim İslam

Âlemindeki dağınıklığı ve parçalanmışlığı İslam kardeşliğine dönüştürmeyi nasip eylesin. Şehitlerimizin ruhunu şâd eylesin. Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dertlilerimize devalar ihsan eylesin. Borçlularımıza edalar ihsan eylesin. Bu gecenin kadrini ve kıymetini bilemeyip de gaflette olanlara da gafletten uyanmayı nasip eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik eder, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da pekişmesini, ülkemize ve İslam Âlemine tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve esenlikler getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim.”

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