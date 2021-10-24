Bu yıl 7.si düzenlenen kitap ve kültür fuarına kitapseverler adeta akın etti

Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar kitaplarla buluşmak üzere bu sene 7.si düzenlenen kitap ve kültür fuarına adeta akın etti.

7’den 70’e birçok kişinin katılım sağladığı fuarda binlerce eser 31 ekim’e kadar kitapseverleri bekliyor.