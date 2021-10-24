Bu yıl 7.si düzenlenen kitap ve kültür fuarına kitapseverler adeta akın etti
Kahramanmaraş’ta 100’ün üzerinde yayınevinin binlerce eserini sergilediği "kitap ve kültür fuarı" açıldığı günden itibaren Kahramanmaraş ve çevre illerden yoğun ilgi görüyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.10.2021, 12:31
Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar kitaplarla buluşmak üzere bu sene 7.si düzenlenen kitap ve kültür fuarına adeta akın etti.
7’den 70’e birçok kişinin katılım sağladığı fuarda binlerce eser 31 ekim’e kadar kitapseverleri bekliyor.
Namaz Vakti 24 Ekim 2021
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|9
|19
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|9
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|10
|17
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|9
|17
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|9
|17
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|9
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|9
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|9
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|8
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|10
|4
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
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|9
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|20
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|12
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|11
|10. Gençlerbirliği
|8
|11
|11. Menemenspor
|10
|11
|12. İstanbulspor
|9
|10
|13. Denizlispor
|9
|10
|14. Altınordu
|9
|10
|15. Adanaspor
|10
|9
|16. Manisa FK
|10
|9
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|8
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Man City
|9
|20
|3. Liverpool
|8
|18
|4. Brighton
|9
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Wolverhampton
|9
|13
|11. Brentford
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Athletic Bilbao
|9
|16
|8. Barcelona
|8
|15
|9. Real Betis
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|9
|5
|20. Getafe
|9
|2
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