Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş Güne Başlarken'e konuk oldu
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş'in konuk olduğu Güne Başlarken’de Büyükşehir Belediyesinin Engelleri Aşmaya Yönelik Çalışmaları Konuşuldu.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 19:52 03.12.2020, 21:24
Her Sabah Aksu TV Ekranlarından Seyircisiyle Buluşan Güne Başlarken’in Bugünün Konuğu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş Oldu.
Kurtuluş Şükür’ün Sunduğu Güne Başlarken Programında Bugünün Konusu İse Engelliler Günü Oldu.
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