Büyükşehir Belediyesinden dev yatırım!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları’nda temel atma töreni gerçekleştirildi.

Proje alanında gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili, MYK Üyesi Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

4,5 kilometrelik bağlantı yolu ile 210 metrelik köprü ve sanat yapılarını kapsayan projenin 2021 yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Dev ulaşım yatırımının hayata geçmesiyle beraber kentin yeni şehirleşme bölgelerine merkezden doğrudan erişim sağlanabilecek.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Kahramanmaraş’ımıza 300 Milyon TL’lik yatırım hayata geçirdik. Bu yıl içerisinde ise şehrimize 600 Milyon TL değerinde yatırımı hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

Başkan Güngör Konuşmasının devamında temeli atılan Önsen Köprüsü ve Kentsel Dönüşüm projelerinin tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da sır barajı güneyindeki 40 mahallenin ulaşımına bu köprü ile çok büyük bir kolaylık sağlanacağına dikkat çekti.

Törende konuşma yapan bir diğer isim AK Parti Grup Başkanvekili, MYK Üyesi Mahir Ünal hükümet ve yerel yönetimin işbirliğine dikkat çekti.

Ünal konuşmasının devamında “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün çabaları sonucunda Kahramanmaraş’ımıza önemli bir yatırım daha gerçekleştirildi. Daha niceleri de inşallah gerçekleştirilecektir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından butonlara basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.