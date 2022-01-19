Büyükşehir Ekiplerinden 48 Saatlik Nöbet
Aralıksız yağışlar sonucu kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kentte Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan ana arterler ve yaya yolları ulaşıma açık tutulurken, diğer yandan fırtınayla yola savrulan nesneler kaldırılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2022, 13:14
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından dün sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirilen kış şartlarıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Şehrin 11 ilçesinde süren uygulamalar, merkez olarak ifade edilen Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin sık kullanılan arterlerinde de devam ediyor. Toplamda 210 iş makinesi ve araç ile 250’nin üzerinde personelin sürdürdüğü kapalı yol açma çalışmalarıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasındaki ana arterler ulaşıma açık tutuluyor. Ekipler, buzlanma riski olan arterlerde de tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirirken, yola savrulan muhtelif nesneler aksamaların yaşanmaması adına süratle kaldırılıyor.
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