Büyükşehir'in kar mesaisi devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yüksek rakımlı mahallelerde, bugün sabah saatlerinde ise merkez ilçelerde etkili olan kar yağışında Büyükşehir mesaideydi. Merkezde ana arterleri açık tutan Büyükşehir, ilçelerde de etkili çalışmalar gerçekleştiriyor. Andırın İlçesi’ndeKargaçayırı, Kaleboynu, Altınyayla, Çokak, Çiğşar Grup Yolları ile Osmancık, Rıfatiye ve Fenk Yaylası yollarında, Göksun İlçesinde Göynük ve Kınıkkoz Grup Yollarında, Onikişubat İlçesinde Yenidemir-İkizler, Kümperli, Çağırgan Grup Yollarında, Pazarcık İlçesinde Mussolar, Büyüknacar, Sakarkaya, Kısık Grup Yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.Ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için 7/24 esasına göre karla mücadele eden ekipler aynı zamanda yolda kalma ihbarlarına da ivedi bir şekilde müdahale ediyor.