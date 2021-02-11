Büyükşehir’den kurtuluş konseri
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince gerçekleştirilen Kurtuluş Konseri’nde Avniye, Furkan, Deniz, Hatice ve Bilocan sahne aldılar. Aksu TV ekranlarından ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2021, 09:39
Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Konseri gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde canlı olarak yayınlanan konserde, Avniye Cingöz, Furkan Pehlivan, Deniz Gürdal, Hatice Gökçeli ve Bilocan sahne aldılar.
Sanatçıların birbirinden güzel Maraş Türkülerini seslendirdiği konser Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Salman Kapanoğlu’nun Maraşlı şairlerin şiirlerini de seslendirdiği konser ilgi ile izlendi. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinliklerinde yer aldıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden sanatçılar Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.
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