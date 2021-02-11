Büyükşehir’den kurtuluş konseri

Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Konseri gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde canlı olarak yayınlanan konserde, Avniye Cingöz, Furkan Pehlivan, Deniz Gürdal, Hatice Gökçeli ve Bilocan sahne aldılar.

Sanatçıların birbirinden güzel Maraş Türkülerini seslendirdiği konser Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Salman Kapanoğlu’nun Maraşlı şairlerin şiirlerini de seslendirdiği konser ilgi ile izlendi. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinliklerinde yer aldıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden sanatçılar Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.