Büyükşehir’den Âşık Mahzuni Şerif’i Anma Etkinliği
Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Perşembe günü Âşık Mahzuni Şerif’i anma etkinliği düzenleyecek. Saat 20.30’da NFK’da gerçekleştirilecek konserde Aşık Mahzuni’nin türküleri seslendirilecek.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 15:51
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birbirinden renkli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraşlı Türk Halk Ozanı ‘Âşık Mahzuni Şerif’i Anma Konseri’ gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 20.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde sanatçılar Hatice Gökçeli, Alper Şakalar, Deniz Gürdal ve Furkan Pehlivan, Âşık Mahzuni’nin sevilen türkülerini Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımız Âşık Mahzuni Şerif’i Anma konserimize davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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